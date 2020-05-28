Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 508 bin 291 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla 490 bin 130 ile ABD, 196 bin 958 ile İspanya, 166 bin 647 ile Brezilya, 162 bin 800 ile Almanya, 150 bin 993 ile Rusya, 147 bin 101 ile İtalya, 122 bin 793 ile Türkiye, 111 bin 176 ile İran, 78 bin 288 ile Çin ve 67 bin 753 ile Hindistan oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyon 803 bin 99’a ulaşırken, virüs nedeniyle 357 bin 961 kişi hayatını kaybetti.