Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Koronavirüsü yaymakla tehdit eden adam hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya'da koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından virüsü yayacağını söyleyerek dışarı çıkan 57 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Japonya'da Aichi vilayetine bağlı Gamagori şehrinde yaşayan 57 yaşındaki bir adam 4 Mart tarihinde koronavirüs salgınına yakalandı.
Test sonucunun ardından ailesine virüsü dağıtacağını söyleyerek dışarı çıkan adam iki farklı eğlence merkezine gitti.
Ailesinin emniyet yetkililerine haber vermesinin ardından, ertesi gün yakalanarak hastaneye kaldırıldı.
Kyodo News'te yer alan habere göre adamın gittiği eğlence merkezlerinden birinde çalışan bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı.
Adam ise bugün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler: tehdit salgın koronavirüs JaponyaSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 11:25
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