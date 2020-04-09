Endonezya'nın Maumere şehrine giden feribotun bazı çalışanlarında koronavirüs tespit edildi. Limana yanaşmasına izin verilmeyen 255 yolculu feribotta bu bilgi panik yarattı. Bazı yolcular denize atlarken bazıları ise çığlık atmaya başladı. Denize atlayan yolcular yara almadan kurtulurken feribotun limana yanaştırılmasına izin verildi.

Yetkiler tüm yolcuları karantinaya alırken feribotta bulunan yolcu ve mürettebat koronavirüs testinden geçirildi.

Endonezya’da koronavirüs nedeniyle 240 ölü ve 2 bin 956 vaka bulunuyor.