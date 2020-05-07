Koronavirüs salgını, tüm dünyanın ortak gündemi. Bazı ülkeler virüse karşı sıkı tedbirlerini sürdürürken, bazıları ise kademeli olarak tedbirleri gevşetmeye başladı.

Ancak sağlık otoriteleri, ikinci bir virüs dalgası riskine dikkat çekiyor.

Almanya'da, uzmanlar, yeni vakalar görülmese dahi, virüs kısıtlamalarının sürdürülmesinden yana. Robert Koch Enstitüsü, birkaç dalganın daha gelmesine kesin gözüyle bakıyor.

İngiltere'de, 11 Mayıs'ta kısıtlamaların gevşetilmesi gündemde. Ülkede iyileşmiş 18 bin kişinin, mayıs sonunda işlerine döndüklerinde, enfekte bireylerle etkileşimlerinin gözlemlenmesi planlanıyor.

İtalya'da ise kısıtlamalar bu hafta itibarıyla gevşetildi. Yüksek Sağlık Enstitüsü, olası yeni vakaları izlemek üzere, tıbbi personelin eğitilmesi için yüklüce bir kaynak ayrılmasını talep etti.

ABD'de salgın henüz kontrol altına alınamadı. Halk sağlığı yetkilileri, ülkede enfeksiyon oranının düşürülememesini, insanların dışarı çıkmasına ve işletmelerin yeniden açılmasına bağlıyor.

İsrail'de ise ikinci dalga enfeksiyonlarının önüne geçmek için, 100 bin antikor testinin yapılması planlanıyor.

Koronavirüs ile ilgili muhtemel senaryolar

Bu dalgaların nasıl ve ne zaman olacağına dair çeşitli senaryolar da söz konusu.

Minnesota Üniversitesinde yapılan bir çalışmaya göre, mevcut dalga, yaz boyunca geri çekilecek.

Ardından bir, iki yıl boyunca, benzer büyüklükte ek dalgalar meydana gelecek.

İkinci senaryoya göreyse, salgının şiddeti yaz boyunca azalacak.

Ancak, sonbahar veya kış aylarında yerini, daha şiddetli ve ölümcül bir dalgaya bırakacak.

Son ihtimale göre de içinde bulunduğumuz süreç, dalgalar içinde en ağır olanı.

Sonrasında koronavirüs, azalarak varlık gösterecek, ama tamamen yok olmayacak.