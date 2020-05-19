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Koronavirüse yakalanan Rusya Başbakanı Mişustin görevine döndü
[Fotoğraf: AA]
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, koronavirüsten (COVID-19) dolayı tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek görevine döndü.
Başbakanlık Basın Sözcüsü Boris Belyakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mişustin'in COVID-19 tedavisinin tamamlandığını ve hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.
Başbakan'ın görevine döndüğünü ve sabah saatlerinde video konferans yoluyla toplantı düzenlediğini aktaran Belyakov, Mişustin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği toplantı için hazırlık yaptığını ifade etti.
Rusya Başbakanı Mişustin, 30 Nisan'da COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
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