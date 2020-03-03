Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, New York Post
Koronavirüse karşı yeni önlem: Wuhan selamı
Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan şehrinde, virüsün yayılmasını önlemek için yeni bir selamlaşma şekli başlatıldı. Wuhan Shake adı verilen selamlaşmanın videosu sosyal medyada viral oldu.
Koronavirüs salgını ortasında el sıkışmaktan korkan Çin halkı “Wuhan Shake” olarak adlandırılan yeni bir ayakla selamlama şekli başlattı.
Bir sosyal medya kullanıcısının “Çin'deki insanlar selamlaşmak için başka bir yol buldular” mesajıyla paylaştığı video, kısa sürede binlerce paylaşım ve beğeni aldı.
Çin'de 80 binin üzerinde kişi koronavirüsten enfekte oldu. 2 bin 834 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Dünya genelinde ise virüsün bulaştığı kişi sayısı 100 bine ulaştı.
Etiketler: wuhan selamı koronavirüs çin ayak selamıSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 11:47
Sıradaki Haber
Irak Türkmen Cephesi ülkedeki FETÖ okullarının kapatılmasını istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz