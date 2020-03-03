Koronavirüs salgını ortasında el sıkışmaktan korkan Çin halkı “Wuhan Shake” olarak adlandırılan yeni bir ayakla selamlama şekli başlattı.

Bir sosyal medya kullanıcısının “Çin'deki insanlar selamlaşmak için başka bir yol buldular” mesajıyla paylaştığı video, kısa sürede binlerce paylaşım ve beğeni aldı.

Çin'de 80 binin üzerinde kişi koronavirüsten enfekte oldu. 2 bin 834 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya genelinde ise virüsün bulaştığı kişi sayısı 100 bine ulaştı.