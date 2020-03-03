Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta ve özellikle Kerkük'te faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların kapatılması için çağrıda bulundu.

Kerkük kent merkezinde önemli binaların yıllardır FETÖ okulları tarafından kullanıldığına dikkati çeken Saman, bunların Irak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Saman, terör örgütüne ait okulların söz konusu bakanlığa bağlanması ya da kapatılmasının şart olduğunu vurguladı.

Okullardaki müfredat, ders metodu ve yöntemlerinin denetlenmesi gerektiğine de işaret eden Saman, bunun da ancak Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmalarıyla mümkün olacağını kaydetti.