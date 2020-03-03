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Kandil'e hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 9 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 11:15
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