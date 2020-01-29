Koronavirüs yayılmaya devam ediyor: Finlandiya'da ilk vaka görüldü
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Finlandiya'da, Çin'in Wuhan kentinden yayılan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ilk vakasına rastlandığı açıklandı.
[Fotoğraf: AFP]
Sağlık yetkilileri, Wuhan'dan 5 gün önce ayrılan ve Finlandiya'ya gelen 32 yaşındaki Çinli bir kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiğini belirtti.
Çinli kadının Rovaniemi şehrindeki hastanede tecrit altına alındığını belirten yetkililer, tedavisinin sürdüğünü kaydetti.
Virüsün menşei Wuhan
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde, 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.
Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı ise 59 bin 990'a çıktı.
Etiketler: yeni tip koronavirüs koronavirüs FinlandiyaSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 22:28