Sağlık yetkilileri, Wuhan'dan 5 gün önce ayrılan ve Finlandiya'ya gelen 32 yaşındaki Çinli bir kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Çinli kadının Rovaniemi şehrindeki hastanede tecrit altına alındığını belirten yetkililer, tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Virüsün menşei Wuhan

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde, 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı ise 59 bin 990'a çıktı.