Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl sürü bağışıklığı sağlanamayacağı konusunda ülkeleri uyardı, "Sıkı tedbirlere devam" mesajı verdi. DSÖ ayrıca, Japonya'da koronavirüsün mutasyona uğramış başka bir türünün tespit edildiğini duyurdu.

Bazı ülkelerde başlatılan aşılama programları ile bu yıl sürü bağışıklığının sağlanamayacağı uyarısında bulunan DSÖ'den, dünya çapında sosyal mesafe başta olmak üzere kısıtlamaların katı biçimde sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Mutasyona uğramış yeni bir tür tespit edildi

Japonya'da virüsün mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, daha hızlı yayılan bu yeni türün varlığına ilişkin Japonya'nın kendilerini bilgilendirdiğini açıkladı.

Biden Covid-19 aşısının 2. dozunu yaptırdı

Salgının merkezi durumundaki ABD'de vaka sayısı 22 milyon 515 bini, can kaybı ise 375 bini aştı. ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Covid-19 aşısının ikinci dozunu da yaptırdı. Biden aşının güvenli olduğunu göstermek için ilk doz aşıyı 21 Aralık'ta canlı yayında yaptırmıştı.

Hastanelerde yer kalmadı

Kaliforniya'da salgın kontrolden çıktı. Eyaletteki hastanelerde yer kalmadı. Ambulans görevlilerine, "Kurtulma şansı olmayan hastaların taşınmaması" talimatı verildi. Hastalarda mutasyona uğramış Covid-19 görülmesi ise endişeleri arttırdı.

Hayvanat bahçesinde ilk bulgu

San Diego hayvanat bahçesinde gorillerde görülen belirtiler üzerine test yapıldı. İki gorilde koronavirus tespit edildi. Bunun dünyadaki hayvanat bahçelerinde saptanan ilk bulgu olduğu düşünülüyor.

Virüs Çin'den önce İtalya'da görüldü iddiası

Covid-19'un Çin'de ortaya çıkmasından önce İtalya'da görüldüğüne dair bir araştırma daha yayınlandı. Milano Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, Kasım 2019'da genç bir kadından alından deri biyopsisinde Covid-19'un izine rastlandığını ortaya koydu.

Lübnan'da artan vakalar nedeniyle 10 günlük olağanüstü hal ilan edildi. Karar uyarınca olağanüstü hal durumu 14 Ocak Perşembe günü başlayacak. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden gelen yolculara otelde 7 gün zorunlu karantina uygulanacak.