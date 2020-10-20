Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse ilişkin uyarılarını yineledi. Genel Direktör Tedros Adhanom, virüsle mücadelede kış aylarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. "Gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Fauci'ye yüklendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 220 bini geçti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü üyesi Anthony Fauci'ye yüklendi. İnsanların Fauci'yi dinlemekten yorulduğunu savunan Trump, "Onu dinleseydim şu anda 500 bin kişi virüsten ölmüştü" dedi.

Arjantin vaka sayısının 1 milyonu aştığı beşinci ülke oldu

Son 24 saatte 13 bin vaka tespit edilen Arjantin toplam vaka sayısında 1 milyon eşiğini geçen beşinci ülke oldu. Ülkede can kaybı sayısı da 26 binin üzerinde.

Rusya'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Rusya, günlük vaka sayısında rekor kırdı. Bir günde 15 bin 982 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısı 1 milyon 400 binden fazla.

UNICEF şırınga stoklayacak

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, koronavirüs aşısının hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde dağıtılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapmaya başladığını açıkladı. Aşının kullanıma hazır duruma gelmesi halinde 520 milyon şırınga stoklanacağı bildirildi.