Ermenistan, insani ateşkese rağmen durmuyor, sivil yerleşimleri hedef alıyor.

İkinci ateşkesi de ihlal eden Ermenistan'ın saldırılarında, Terter'in Aliaskerli köyünde bir kişi yaralandı. Ermenistan saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 61'e, yaralıların sayısı 282'ye yükseldi.

Ermenistan, Karabağ dışındaki Azerbaycan topraklarına da saldırılarda bulunuyor. Azerbaycan'ın cephe hattından uzak Göygöl bölgesini de hedef aldı. Ermenistan ordusu, sınırda da Tovuz ve Daşkesen bölgelerindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Azerbaycan ordusu ise saldırılara misliyle karşılık verdi. Çatışmalarda, çok sayıda askeri unsurunu kaybeden Ermeni ordusu yine çekilmek zorunda kaldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail ve Fuzuli kentleri istikametinde ele geçirilen Ermenistan ordusuna ait askeri araç ve mühimmatın görüntülerini yayınladı.

Azerbaycan, işgal edilmiş topraklarını da bir bir alıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail bölgesindeki 13 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu. Böylece, 2 şehir, 1 kasaba ve 69 köy Ermenistan'dan geri alınmış oldu.