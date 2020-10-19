Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında yaşayan sivillere yönelik saldırısı birçok kişinin hayatını etkiledi. Kimi can verdi kimi ise enkaz altından kurtuldu ama o dehşet anlarını unutamadı.

Saldırıdan kurtulan kadınlardan biri her şeyin üstüne uçtuğunu gördüğünü söyleyerek, "Dehşetti, cehennem yeri gibiydi. Bir ışık gördüm, elimi çıkardım, bağırdım" dedi. Saldırı anını hatırlayan kadın gözyaşlarını tutamadı.

Yaralı kadınlardan biri ise, gözyaşları içinde saldırılara sessiz kalan ülkelere seslendi.

"Neydi bizim günahımız? Buna son verilsin, tüm dünyaya sesleniyorum."

Geriye fotoğraflar kaldı

Saldırıdan kurtulanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan'ı yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Pervin Kasimova da göçük altından kurtarılanlar arasındaydı. Saldırı sırasında annesinin evindeydi. Sadece bir ses duyduğunu söyleyerek, "Sonra kendime geldim ve toprağın altındayım" dedi.

Hayatını kaybedenlerden geriye, fotoğraflar ve çocuklara ait oyuncaklar kaldı.