Vali Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta son 24 saatte rekor sayıda kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşamını yitirenlerin sayısının bir günde 779 kişi artarak, 6 bin 268'e yükseldiğini belirten Cuomo, 11 Eylül terör saldırılarında 2 bin 753 kişinin öldüğünü hatırlattı. Cuomo, koronavirüsten ölenleri anmak için New York'ta bayrakların yarıya indirileceğini belirtti.

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde ise 401 bin 166 kişide Kovid-19'a rastlandı, 12 bin 936 kişi hayatını kaybetti.