Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan Doktor Anthony Fauci, Fox News kanalına açıklamalarda bulunarak, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Henüz net olmamasına karşın salgının oluşturduğu vaka ve ölüm oranlarının yaz itibariyle yavaşlama eğilimi göstereceğini ifade eden Fauci, "Bu konuda net konuşamayacağımın farkındayım ancak sonbahar döneminde virüsü kontrol altına alacağımızı ve okulların şimdiki gibi kapalı olmayacağını söyleyebilirim." dedi.

Bunun virüsün biteceği anlamına gelmediğini ancak halkın virüse karşı bağışıklık sisteminin güçleneceğini belirten Fauci, bu zaman diliminde insanların kamusal alanlara dönmesini sağlayacak aşı ve tıbbi ilaçların da bulunacağını ifade etti.

"Teşhis, izole etme ve takip işlemlerini sıkı şekilde uygulamamız gerekiyor"

Fauci, "İyimser yanım bana bir dereceye kadar yenilenebileceğimizi söylüyor, ama bu farklı olacak. Bu yüzden ekranlarda her zaman söylediğimiz gibi teşhis, izole etme ve takip işlemlerini sıkı şekilde uygulamamız gerekiyor. Bu virüsün insan üzerindeki etkileri hakkında çalışarak sonbahara kadar yapacağımız antikor testleri ile daha iyi durumda olacağız." değerlendirmesinde bulundu.