Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe görüntülendi
Yeni tip koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı görüntülendi.
Çin'in Wuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (COVID-19) dünyanın dört bir yanına yayılması, çok sayıda ülkeyi çeşitli tedbirler almaya itti.
Suudi Arabistan, COVID-19'la mücadele kapsamında, 2 Mart'tan itibaren dünya genelinden umre ziyaretlerini, 20 Mart'tan itibaren de kutsal mekanlar Mekke'deki Harem-i Şerif (Mescid-i Haram) ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye her türlü ziyareti durdurdu.
Alınan kararın ardından, Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor.
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı boş haliyle görüntülendi.
Etiketler: koronavirüs Kabe covid 19 Suudi ArabistanSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 12:04
Sıradaki Haber
"Süper Ay" hayran bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz