“Virtual private network” yani sanal özel ağ… Yaygın bilinen haliyle VPN…

VPN, uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan bir internet teknolojisi.

Son dönemde VPN kullanımında gözle görülür büyüklükte bir artış söz konusu. Peki neden?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için dünyanın birçok yerinde insanlar evlerinden çıkmıyor. İnternet kullanımı da evden çalışan kişi sayısı da bu dönemde artış gösterdi.

Bir VPN şirketinin 50 bin haftalık kullanıcısından hareketle oluşturduğu, 2-8 ve 9-15 Mart haftalarındaki verilere bakalım. Buna göre, salgının ciddi boyutlara ulaştığı ülkelerdeki VPN kullanımında keskin bir yükselme var.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

16 Mart'ta 25 bine yakın vaka ve bin 800'den fazla ölümün olduğu İtalya'da, VPN kullanımı söz konusu 2 haftalık dönemde yüzde 112 arttı. Aynı şekilde İran'da da yüzde 38 artıştan bahsediliyor.

Daha az vakanın olduğu ülkelerde de VPN bir hayli popüler. Örneğin, ABD'nin bu haftanın başında 3 bin 802 onaylı vakası varken, VPN kullanımı geçen hafta boyunca yüzde 53 arttı. Kovid-19’un yayılmasını yavaşlatmak için kilitlenme yaşayan ülkelerde de artışlar oldu. İspanya'da VPN kullanımı yüzde 36 büyürken, Almanya'da yüzde 29, Fransa'da yüzde 21 arttı.

ABD'deki VPN kullanımının ay sonuna kadar yüzde 150'nin üzerinde artabileceği tahmin ediliyor.

İlginç bir şekilde, Rusya'da onaylanmış 60 civarı koronavirüs vakası varken bile, VPN kullanımı yüzde 36 arttı.

Karantinaya bağlı olarak arttı

Uzmanlar, VPN’e bu yönelişi karantina nedeniyle eve kapanan kişi sayısına bağlıyor. İnsanlar zamanının çoğunu internette normalden daha fazla dolaşarak geçiriyor. Çevrim içi platformlarda dizi-film izleme oranları yükseldi.

Birçok yerde okullar da eğitime ara verdi ya da eğitime evlerden devam ediliyor.

Tüm bunlar VPN kullanımını artırdı.

Salgınla boğuşan ülkelerdeki çoğu çalışanın tedbir amaçlı olarak evden çalışmaya teşvik edildiğini de hatırlatalım. Toplantılar çevrim içi ortamlarda yapılıyor. VPN hizmetleri bu noktada kurum ve kişilerin imdadına yetişmiş durumda. Tabii kendi sistemini kuran şirketler de yok değil. Ancak ofis ağına uzaktan bağlanmak için genelde VPN kullanılıyor.

Çoğu şirket aynı zamanda çalışanlarının dosyalarının güvenliğini sağlamak ve bilgisayar korsanlığını önlemek için de VPN bağlantısı üzerinden çalışmalarına izin veriyor.