COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 88 bin 565 kişi öldü ve virüse yakalanan 331 bin 354 kişi iyileşti.

COVID-19 nedeniyle,

Çin ana karasında 3 bin 335, Hong Kong'da 4, İtalya'da 17 bin 669, ABD'de 14 bin 797, İspanya'da 14 bin 792, Fransa'da 10 bin 869, İngiltere'de 7 bin 97, İran'da 3 bin 993, Almanya'da 2 bin 349, Hollanda'da 2 bin 248, Belçika'da 2 bin 240, İsviçre'de 895, Brezilya'da 822, Türkiye'de 812, İsveç'te 687, Kanada'da 435, Portekiz'de 380, Avusturya'da 273, Ekvador'da 242, Endonezya'da 240, İrlanda'da 235, Romanya'da 227, Danimarka'da 218, Cezayir'de 205, Güney Kore'de 204, Filipinler'de 182, Hindistan'da 178, Meksika'da 174, Polonya'da 159, Peru'da 121, Dominik Cumhuriyeti'nde 108, Çekya'da 104, Mısır'da 103, Norveç'te 101, Japonya’da 94, Fas'ta 93, Yunanistan'da 83, Rusya'da 76, İsrail'de 73, Irak'ta 69, Macaristan'da 66, Malezya'da 65, Sırbistan'da 65, Arjantin'de 65, Pakistan'da 63, Panama'da 63, Ukrayna’da 57, Kolombiya'da 55 ve Avustralya'da 51 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları binden fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları binden fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 435 bin 160, İspanya 148 bin 220, İtalya 139 bin 422, Almanya 113 bin 296, Fransa 112 bin 950, Çin ana karası 81 bin 865, İran 64 bin 586, İngiltere 60 bin 733, Türkiye 38 bin 226, Belçika 23 bin 403, İsviçre 23 bin 280, Hollanda 20 bin 549, Kanada 19 bin 438, Brezilya 16 bin 195, Portekiz 13 bin 141, Avusturya 12 bin 981, Güney Kore 10 bin 423, Rusya 10 bin 131, İsrail 9 bin 404, İsveç 8 bin 419, Avustralya 6 bin 104, İrlanda 6 bin 74, Norveç 6 bin 42, Hindistan 5 bin 916, Şili 5 bin 546, Danimarka 5 bin 402, Çekya 5 bin 335, Polonya 5 bin 205, Romanya 4 bin 761, Japonya 4 bin 667, Ekvador 4 bin 450, Peru 4 bin 342, Pakistan 4 bin 322, Malezya 4 bin 119, Filipinler 3 bin 870, Meksika 3 bin 181, Lüksemburg 3 bin 34, Endonezya 2 bin 956, Suudi Arabistan 2 bin 932, Sırbistan 2 bin 666, Birleşik Arap Emirlikleri 2 bin 659, Panama 2 bin 528, Finlandiya 2 bin 487, Tayland 2 bin 423, Katar 2 bin 210, Dominik Cumhuriyeti 2 bin 111, Kolombiya 2 bin 54, Ukrayna 1892, Yunanistan 1884, Güney Afrika Cumhuriyeti 1845, Arjantin 1795, Singapur 1623, İzlanda 1616, Cezayir 1572, Mısır 1560, Hırvatistan 1343, Fas 1275, Yeni Zelanda 1239, Irak 1202, Estonya 1185, Moldova 1174, Slovenya 1091, Belarus 1066."