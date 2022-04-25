Pekin'in kent merkezinde 3.5 milyon nüfuslu bölgede toplu koronavirüs testleri başladı.

Testler hafta boyu devam edecek, tüm sakinlerden 3 kez test alınacak. Şanghay’da 51 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Çin yuani Nisan 2021’den beri en düşük seviyeye geriledi. Şanghay borsasında değer kaybı yüzde 4’ü geçti.

Salgının Şanghay’dan ülke geneline yayılma riski endişelere neden oluyor.

Yeni dalga salgında toplam can kaybı 138’e yükseldi. Ülke genelinde 20 bin 261 yeni vaka tespit edildi.

Vakaların büyük çoğunluğunun semptom göstermediği duyuruldu.

Çin'deki vaka sayıları dünyanın geri kalanında gözlenenlere göre çok daha düşük olsa da, kalabalık kentlerde vakaların hızla yayılacağından endişelenen hükümet koronavirüse karşı aniden sıkı tedbirler başlatabiliyor.