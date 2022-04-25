Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığına bağlı enstitüde yangın: Ölü sayısı 17'ye yükseldi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitüsünde geçen hafta çıkan yangında 17 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Rusya’daki Tver şehri yetkilileri, bölgede bulunan Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri Merkez Araştırma Enstitüsünde 21 Nisan’da çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, “Maalesef yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi” ifadesi kullanıldı.
Yangın nedeniyle tümüyle hasar gören ve Rusya Savunma Bakanlığına bağlı çalışmaların yürütüldüğü enstitüde, İskender balistik füze sistemine ilişkin araştırmalar da yapılıyordu.
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