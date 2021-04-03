6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından yine tansiyonu yüksek anlar yaşayan ABD Kongresindeki olayın yansımaları sürüyor.

ABD medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, dün yerel saatle öğleden sonra aracını Kongre'nin barikatlarına süren ve iki polisi yaralayan şüphelinin, 25 yaşındaki Noah Green olduğunu duyurdu.

Siyahi ABD'li Green'in, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını gündeme taşıyan ABD medyasındaki haberlerde, Green'in özellikle son dönemde paranoya ve akli dengesizlikler yaşadığı vurgulandı.

Green'in son haftalardaki bazı paylaşımlarında, hükümetin kendisine düşman olduğunu ve Federal Soruşturma Bürosu ile Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın "aklını kontrol etmeye çalıştığını" öne sürdüğü paylaşımları dikkati çekti.

Şüphelinin ağabeyi: İlaç bağımlısıydı, ciddi paranoyalar yaşıyordu

Aynı haberlerde, Green'in, öncülüğünü Louis Farrakhan'ın yaptığı "Nation of Islam" adlı siyahi milliyetçiliğini savunan gruba üye olduğu ve Farrakhan lehinde paylaşımlar yaptığı belirtildi.

ABD medyasına açıklama yapan Green'in ağabeyi, kardeşinin bir süredir ilaç bağımlısı olduğunu, ciddi paranoyalar yaşadığını ve akli sorunlarla mücadele ettiğini söyledi.

Kongre'nin güvenliğiyle ilgili sorular yeniden gündemde

Öte yandan ABD kamuoyu, 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının etkisinden yeni kurtulmuşken yaşanan araçlı saldırının ardından "Kongre ne kadar iyi korunuyor?" tartışması başladı.

Medyada konuyu değerlendiren birçok uzman, Kongre polisinin hala yetersiz sayıda personelle mesai yaptığını, 6 Ocak baskınının ardından Kongre'ye gelen Ulusal Muhafızların desteğiyle güvenliğin sağlandığını ancak hala ciddi açıklar olduğunu vurguladı.