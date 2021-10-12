Eski adı Zaire olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 1908-1960 yılları arasında Belçika'nın kurduğu sömürge imparatorluğunun bir parçasıydı.

Bu dönemde sadece Kongo değil, Ruanda ve Burundi'de de doğan melez çocuklar beyazlardan farklı muameleye tabii tutuldu ve Annelerine bilmedikleri bir dilde evraklar imzalatıldı.

"Günah çocukları" olarak nitelenen bu çocuklar zorla Katolik yetimhanelere yerleştirilitken, kaç çocuğun aynı kaderi paylaştığı ise bilinmiyor.

"Kaçırıldık, ailemizden ve kimliklerimizden zorla ayrıldık, istismar edildik" davası

Bu çocuklardan 300 kadarı Belçika Kongo'dan çekilirken Avrupa'ya götürüldü. Geride kalanlar da gerçek isimleri, aileleri ve kimliklerini bilmeden yetimhanelerde büyüdü.

60 yıl aradan sonra, 5 Kongolu kadın Belçika'ya kaçırıldıkları, ailelerinden ve kimliklerinden zorla ayrılmak zorunda bırakılıp istismar edildikleri gerekçesiyle dava açtı.

İlk duruşma perşembe günü

Açılan davada, her bir kurban için en az 50 bin euro tazminat isteniyor. Manevi zararın tespiti sonrasında ise asıl meblağ kararlaştırılacak.

İlk duruşma başkent Brüksel'e Perşembe günü görülecek.