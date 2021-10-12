Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamaya göre CureVac, EMA'nın değerlendirme sürecinden çekilmek istedi. Şirket, farklı bir COVID-19 aşısı geliştirme programına odaklanacağını bildirdi.

Bu nedenle EMA da aşıyı değerlendirme sürecini sonlandırdığını, firmanın yeni bir başvuru yapma hakkının saklı olduğunu bildirdi.

EMA, "CVnCoV" aşısıyla ilgili sürece 12 Şubat'ta başlamıştı.

Avrupa İlaç Ajansı, AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. Novavax, Sputnik V, Sinovac ve Sanofi tarafından geliştirilen aşıların onayı için değerlendirme sürüyor.