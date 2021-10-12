Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa İlaç Ajansı, CureVac aşısının değerlendirme sürecini durdurdu
[Fotoğraf: Reuter]
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı, Alman firması CureVac tarafından koronavirüse karşı geliştirilen "CVnCoV" adlı aşının değerlendirmesini durdurdu.
Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamaya göre CureVac, EMA'nın değerlendirme sürecinden çekilmek istedi. Şirket, farklı bir COVID-19 aşısı geliştirme programına odaklanacağını bildirdi.
Bu nedenle EMA da aşıyı değerlendirme sürecini sonlandırdığını, firmanın yeni bir başvuru yapma hakkının saklı olduğunu bildirdi.
EMA, "CVnCoV" aşısıyla ilgili sürece 12 Şubat'ta başlamıştı.
Avrupa İlaç Ajansı, AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. Novavax, Sputnik V, Sinovac ve Sanofi tarafından geliştirilen aşıların onayı için değerlendirme sürüyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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