Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo’da tekneye ateş açan bir asker 8 sivili öldürdü
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde bir tekneye ateş açan asker 8 yolcuyu öldürdü, 7 yolcuyu yaraladı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletinin Fizi bölgesi yakınlarındaki Tanganika Gülü'ne açılmak üzere olan teknenin yolcularına sarhoş bir asker ateş açtı, teknedeki 8 yolcu hayatı kaybetti, 7 yolcu yaralandı.
Saldırgan asker bölge sakinleri tarafından linç edildi.
Dün de Ituri eyaletinde yine sarhoş bir asker 3 mesai arkadaşını ve karakolun önünde buluna 5 sivili öldürmüştü.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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