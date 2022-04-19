Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden: Ukrayna'ya ilave silah yardımı yapacağız
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya ek silah yardımı yapacaklarını duyurdu.
Biden, New Hampshire eyaletinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bir gazetecinin, "Ukrayna'ya ek silah yardımı yapacak mısınız?" sorusuna Biden "Evet" yanıtını verdi.
Biden'a bazı hava yolu şirketlerinin iç hatlar uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdığı hatırlatılarak "Uçaklarda maske zorunluluğu olması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusu yönetildi.
ABD Başkanı Biden, "Bu kişilerin kendi seçimi." değerlendirmesinde bulundu.
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