Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıda en az 12 sivil öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde milislerin düzenlediği saldırıda en az 12 sivil yaşamını yitirdi.
Güvenlik yetkilileri, Kongo Yurtseverlik ve Bütünleşme Gücü (FPIC) milislerinin ülkenin kuzeydoğusunda Nyara ve Diango köylerinde gerçekleştirdiği saldırıda en az 12 sivilin öldüğünü açıkladı.
Yetkililer, güvenlik güçlerinin milisleri geri püskürtmek amacıyla bölgeye konuşlandığını söyledi.
Şiddet olaylarından kaçan köy sakinleri, Bunia kentine sığındı.
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