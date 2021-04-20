Güvenlik yetkilileri, Kongo Yurtseverlik ve Bütünleşme Gücü (FPIC) milislerinin ülkenin kuzeydoğusunda Nyara ve Diango köylerinde gerçekleştirdiği saldırıda en az 12 sivilin öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin milisleri geri püskürtmek amacıyla bölgeye konuşlandığını söyledi.

Şiddet olaylarından kaçan köy sakinleri, Bunia kentine sığındı.