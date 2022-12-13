Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde şiddetli yağışlar: 100 ölü
[Fotograf: Reuters]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinsaşa’da şiddetli yağışlarından sonra oluşan sellerde en az 100 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kinsaşa'da iki gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından seller ve toprak kaymaları meydana geldi.
Yaşanan felakette şu ana kadar en az 100 kişi yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: Reuters]
Başbakan Jean Michel Sama Lukonde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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