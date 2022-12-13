Ulusal basındaki haberlere göre, Kinsaşa'da iki gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından seller ve toprak kaymaları meydana geldi.

Yaşanan felakette şu ana kadar en az 100 kişi yaşamını yitirdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Başbakan Jean Michel Sama Lukonde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.