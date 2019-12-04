Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusunda 1 Kasım'dan bu yana ayrılıkçılara karşı operasyon düzenleyen KDC ordusundan yapılan açıklamada, FDLR'ye bağlı grubun ikinci ismi Manudi, Goma kentinde pazartesi günü yakalanarak tutuklandı.

Kuzey Kivu Operasyonu Sözcüsü Binbaşı Ndjike-Kaiko Guillaume, Manudi'yi Ndosho beldesi sakinlerinin iş birliği sayesinde tutuklayabildiklerini ifade etti.

"Operasyonlar sonuç veriyor"

Manudi'nin Ruandalı yetkililere teslim edileceğini söyleyen Guillaume, ayrılıkçı liderin yakalanmasının 1 aydan uzun süredir devam eden operasyon neticesinde olduğunu kaydetti.

Guillaume, ordunun Beni kenti çevresindeki Ugandalı isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) ait tüm mevkileri etkisiz hale getirdiğini vurgulayarak, "Birkaç gün içerisinde bu grupla işimiz bitmiş olacak." dedi.

KDC ordusu kasımda operasyon başlatmıştı

Ordu, 18 Eylül'de FDLR'nin askeri kanadının başı Sylvestre Mudacumura, 9 Kasım'da da başka bir komutan Juvenal Musabyimana'yı etkisiz hale getirmişti.

KDC ordusu, 1 Kasım'da ülkenin doğusunda tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın, kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA