Dünya
İsrail askerlerinden Birzeit Üniversitesine baskın04 Aralık 2019 Çarşamba 15:11 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 15:23
İsrail askerleri, Filistin'in köklü okullarından Birzeit Üniversitesine düzenlediği baskında birçok öğrenciyi "Hamas'a üye olduğu" gerekçesiyle gözaltına aldı.
[Fotoğraf: Arşiv]
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, askerlerin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesine baskın düzenlediğini belirtti.
Adraee, baskında birçok öğrencinin, "Hamas üyesi olduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
Adraee, gözaltına alınan öğrencileri İsrail hedeflerine muhtemel saldırı için istihbarat toplamakla suçladı.
Hamas’tan gözaltılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: israil Birzeit Üniversitesi filistin Batı Şeria hamas