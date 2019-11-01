Dünya
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyon devrildi: 22 ölü, 10 yaralı01 Kasım 2019 Cuma 18:12 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 18:16
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de bir kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti emniyet birimlerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Tanganyika vilayetindeki maden bölgesinde kalay taşı yüklü kamyon, Mutetenya köyü yakınlarında devrildi.
Tanzanya'ya kayıtlı bir Hindistan maden şirketine ait kamyonun kasasında, kalay taşları üzerinde yolculuk yapanlardan 22'si hayatını kaybetti, 10 kişi ağır yaralandı.
Maden bölgesi yerel yöneticisi Pierre Mukamba, kamyonun büyük bir kayaya çarptıktan sonra devrildiğini belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler: Kongo trafik Kazası