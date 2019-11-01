Rusya ABD'yi, DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapmakla suçladı01 Kasım 2019 Cuma 17:52 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 18:00
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin DEAŞ'la mücadele etme bahanesiyle Suriye'de petrol kaçakçılığı yaptığını belirterek, "ABD, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Volgograd kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerini değerlendirdi.
ABD'nin Suriye'deki eylemlerinin yasa dışı olduğuna işaret eden Zaharova, şunları kaydetti:
"ABD, DEAŞ ile mücadele etmesini bahane ederek, Suriye'nin kuzey doğusunda petrol kaçakçılığı yapıyor. ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor."
Kaynak: AA