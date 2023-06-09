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Dünya
AA 09.06.2023 20:07

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların palalı saldırısında 12 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların palalarla sivillere saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların palalı saldırısında 12 sivil öldü
[Fotograf: Reuters]

Ulusal basındaki haberlere göre, eyalete bağlı Bukokoma köyünde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, köylülere palalarla saldırı düzenledi.

Birçok evin yağmalandığı saldırıda, 12 sivil yaşamını yitirdi.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

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