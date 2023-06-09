Kanada orman yangınlarının dumanı ABD'nin güney eyaletlerine yöneldi

Hayatın olumsuz etkilendiği şehirlerden New York ve Washington D.C'de hava kalitesi normale dönmeye başladı.

Son iki günde hava kalitesi seviyesi düşüklüğü sağlık için tehlikeli düzey olan 300'leri bulan New York'ta bugün itibarıyla göstergeler ilk kez 54'e geriledi.

Duman şimdi de Missouri ve Kentucky'i etkilemeye başladı

Dumanın şimdi de ABD'nin Missouri ve Kentucky gibi güney eyaletlerinde hayatı olumsuz etkilemeye başladığı, özellikle St. Louis ve Lousville gibi metropol şehirlerde yaşayanların uyarıldığı belirtildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi, yaptığı açıklamada, dumanın rüzgarlarla ABD'nin kuzeydoğu, orta Atlantik, Ohio Vadisi ve orta batı kesimine taşınmaya devam edeceğini ancak hafta sonu biraz rahatlama beklendiğini kaydetti.

New York'ta bugün hava kalitesinin normal seviyeye yaklaşmasına rağmen yetkililer, özellikle solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanlara mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları tavsiyesinde bulunuyor.

Belediye ve devlet okullarında dışarıda yapılan bütün etkinlikler bugün için iptal edilmiş olsa da hava kalitesinin normale dönmesinin devamı halinde hafta sonu sınırlamaların kaldırılması bekleniyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, pazar New York'ta yapılacak "Puerto Rican Yürüyüşü" için "Eğer hava şartları el verirse, yürüyüşe katılmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Yangının dumanı hayatı olumsuz etkilemişti

Adams, Kanada'daki orman yangınlarının dumanı nedeniyle hava kalitesinin "çok sağlıksız" seviyeye gerilemesi üzerine, New Yorklulara dışarı çıkmamaları, çıkanlara da maske kullanmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Hava kalitesinin düşmesi nedeniyle milyonlarca insana risk uyarısı yapılırken, New York, New Jersey ve başkent Washington D.C. dahil birçok eyalet ve bölgedeki okullarda öğrenciler için sınıf dışı aktiviteler iptal edilmişti.

Şehrin üzerine çöken dumanın görüş mesafesini azaltması sebebiyle New York ve New Jersey'deki bazı uçak seferleri de ertelenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, mayıstan bu yana süren orman yangınlarının kontrol altına alınmasına destek için 600'den fazla itfaiyecinin Kanada'ya gönderildiğini duyurmuştu.

Kanada'da bugün itibarıyla hala 400'den fazla orman yangının aktif devam ettiği, bunların yarısının kontrol dışı olduğu belirtiliyor.

Orman yangınlarının atmosfere önemli derecede kirletici saldığı ve çıkan dumanın akciğerlere girerek astım ve bronşit gibi sağlık sorunlarına neden olan PM2.5 adı verilen ince parçacıklı madde içerdiği ifade ediliyor.