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Dünya
AA 10.06.2024 00:24

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısı: En az 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda isyancı grubun sivillere yönelik saldırısında en az 50 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısı: En az 50 ölü
[Fotograf: TRT Haber]

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin Beni bölgesinde isyancı grup üyeleri Demokratik İttifak Güçleri (ADF) sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Birçok evin yağmalanıp ateşe verildiği saldırıda, en az 50 sivil yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri, saldırı sonrası bölgede operasyon başlattı.

Uganda ve KDC’de 1990’ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF’nin saldırılarında 2014’ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

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