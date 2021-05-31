Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısı: En az 30 ölü
[Temsili fotoğraf: AA]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Beni bölgesinde isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri tarafından düzenlenen saldırıda en az 30 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Beni şehrine gece isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından saldırı düzenlendi.
Saldırıda en az 30 sivil hayatını kaybetti.
Aynı bölgede, geçen hafta ADF saldırısında 13 sivil yaşamını yitirmişti.
KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.
Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.
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