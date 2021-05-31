Jalisco karteli, Meksika'daki "mermi değil, kucaklaşma" kampanyasına şiddetle karşılık verdi.

Kartel üyeleri, Guanajuato'da polisin seçkin mücadele grubu olarak bilinen Tactial Group ekibinden memurları kaçırdı.

Kaçırılan memurlara, diğer polislerin isim ve adreslerini söylemeleri için işkence yapıldı ve yerleri belirlenen polisler evlerinde öldürülmeye başlandı.

Jalisco karteli, yakalanan üyelerine kötü muamele edildiği iddiasıyla hükümete savaş açtığını duyurmuştu.

Kartel üyeleri, geçtiğimiz ay, Guanajuato'daki bir binaya "Savaş istiyorsanız savaş bulacaksınız. Nerede olduğunuzu bildiğimizi zaten gösterdik. Sizin için geliyoruz." yazılı afiş asmıştı. Tutuklanan her kartel üyesi için, nerede bulundukları fark etmeksizin 2 Tactial Group üyesi polisin öldürüleceği duyurulmuştu.