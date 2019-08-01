Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Goma kentinde dün Ebola nedeniyle ölen hastanın bir yaşındaki kızında da hastalığın tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ölen kişinin hastalık belirtileri göstermeden önce ailesiyle zaman geçirdiği ifade edildi.

KDC'nin doğusundaki en büyük kent Goma'da, Ebola ilk defa bir başka kişiye bulaşmış oldu. Bu sebeple Ebola taşıyan kişilerle teması olanları bulma ve aşılama çalışmaları başladı.

Ruanda sınır kapısını kapatmıştı

Ruanda, bugün Goma kentiyle sınır kapısını kapattıklarını duyurmuştu.

Dün Goma'da, Ebola'dan ölen kişiyle temasta bulunduğu tespit edilen ve Ebola tedavi merkezinden Güney Kivu eyaletine kaçan 7 kişi dahil 15 kişi eyalette karantinaya alınmıştı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, şu ana kadar Ebola'dan bin 719 kişinin yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı, 94 kanamalı ateş ten ölüm vakasının da muhtemelen Ebola olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA