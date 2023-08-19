Açık 34.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.08.2023 17:08

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7 ayda 230 kişi koleradan öldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 7 ayda 230 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7 ayda 230 kişi koleradan öldü

UNICEF KDC Koordinatörü Shameza Abdulla tarafından yapılan yazılı açıklamada, KDC'de 7 ayda çoğunluğu çocuk 31 binden fazla kişide şüpheli ya da doğrulanmış kolera vakasının görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yılın 7 ayında 230 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedilerek "Kolera salgınının boyutu ve tehdit ettiği yıkım alarm zilleri çalıyor." ifadesi kullanıldı.

Acil önlem alınmadığı müddetçe salgının ülkeyi daha fazla etkileyebileceğine işaret edilen açıklamada, özellikle çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan kişilerin durumdan olumsuz etkilendikleri bildirildi.

KDC'de 2017'de patlak veren kolera salgınında en az 1000 kişi yaşamını yitirmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Ülkede temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

KDC'de sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Sıradaki Haber
Almanya'da hükümetin değişmesini isteyenlerin oranı yüzde 64
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:22
Bodrum'da arı sokması can aldı
18:20
Nijer'deki askeri yönetim ECOWAS ile diyaloğu kabul etti
17:32
BUDO seferlerine fırtına engeli
17:52
Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 kişi öldü, 110 kişi yaralandı
17:22
İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak
17:19
Ankara'da korkutan yangın
Kayseri'de marangoz ustası Anadolu kültürünü ahşap minyatürlerde yaşatıyor
Kayseri'de marangoz ustası Anadolu kültürünü ahşap minyatürlerde yaşatıyor
FOTO FOKUS
Avustralya'da polisler hız sınırını aşan adamın aracını parçaladı
Avustralya'da polisler hız sınırını aşan adamın aracını parçaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ