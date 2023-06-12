Çok Bulutlu 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2023 13:36

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 2 yılda 1000’den fazla isyancı öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordu, Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde 2 yıldır devam eden askeri kuşatmada, en az 1000 Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 2 yılda 1000’den fazla isyancı öldürüldü
[Temsili fotoğraf: AFP]

Ordu Sözcüsü Anthony Mualushayi, askeri kuşatmanın ilan edildiği Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde en az 1000 ADF üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

Bölgenin birçok noktasında operasyonların sürdüğünü belirten Mualushayi, aralarında Ürdünlülerin, Pakistanlıların, Kenyalıların ve Afganların da olduğu 720 ADF üyesinin yakalandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde, güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti.

Kuşatma kapsamında, bölgedeki sivil yetkililer görevden alınarak, yerlerine askeri yetkililer görevlendirilmişti.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüzbinlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Sıradaki Haber
İran, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Tahran’a geleceğini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:51
Rus petrolünde Yunan hakimiyeti: Savaş kime, ne kazandırdı?
14:47
Epilepsi nöbetlerini tetikleyici faktörlere dikkat
14:37
Pençe-Kilit şehidi Halil Şahin'e veda
14:32
Fransa'nın başkenti Paris şiddetli yağış sonrası sele teslim oldu
14:24
Kahvehaneye saldıranlar yanlış kişiyi öldürdü
14:17
Ankara'da narkotik operasyonu: 29 tutuklama
Türkiye şampiyonu albino çocuklar atletizmde uluslararası başarılara odaklandı
Türkiye şampiyonu albino çocuklar atletizmde uluslararası başarılara odaklandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ