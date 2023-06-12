Çok Bulutlu 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2023 12:05

Belçika'da "ısı dalgası" uyarısı

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, yüksek seyreden sıcaklıklar ve son haftalarda yağış görülmemesi üzerine "ısı dalgası" uyarısında bulundu.

Belçika'da "ısı dalgası" uyarısı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Kapalı ve yağışlı havasıyla bilinen Belçika'nın başkenti Brüksel'de sıcaklık hafta sonu 31 dereceyi aştı.

Ülkenin en yüksek rakımlı Ardennes bölgesinde de sıcaklık 25-27 derece seviyesinde ölçüldü.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, "ısı dalgası" uyarısı yaptı ve "sarı" kod alarmı verdi.

Ozon kirliliğinin de yüksek olacağını belirten Enstitü, Ozon Sızıntısı Planı'nı aktive etti.

Söz konusu uyarı seviyesi, genel halkın yanı sıra sağlık ve kişisel bakım uzmanlarını bilgilendirmeye, özellikle bakıma muhtaç kişiler için gerekli önlemleri almalarını sağlamaya hizmet ediyor.

Sıcaklıkların ve kuru havanın en az bir hafta daha sürmesi bekleniyor.

Ülkede bahar mevsiminde güneşli bir gün yaşanmamış, sıcaklık normalin neredeyse 10 santigrat derece altında seyretmişti. Böylece ülkede bahar yaşanmadan yaz mevsimine geçilmiş oldu.

Orman yangını riski

Yüksek sıcaklıklar ve yağış eksikliği, doğa ve ormanlık alanlarda yangın riskini artırıyor.

Mayısın sonundan bu yana Flaman bölgesinde bir sonraki duyuruya kadar geçerli olacak yangın tehlikesi olan "sarı" kod yürürlükte bulunuyor.

30 Mayıs'ta Almanya sınırı yakınında çıkan yangında, 170 hektar ormanlık ve sazlık alan zarar görmüştü.

ETİKETLER
Belçika
Sıradaki Haber
Papua Yeni Gine'de rehin alınan 17 öğrenci serbest bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:51
Rus petrolünde Yunan hakimiyeti: Savaş kime, ne kazandırdı?
14:47
Epilepsi nöbetlerini tetikleyici faktörlere dikkat
14:37
Pençe-Kilit şehidi Halil Şahin'e veda
14:32
Fransa'nın başkenti Paris şiddetli yağış sonrası sele teslim oldu
14:24
Kahvehaneye saldıranlar yanlış kişiyi öldürdü
14:17
Ankara'da narkotik operasyonu: 29 tutuklama
Türkiye şampiyonu albino çocuklar atletizmde uluslararası başarılara odaklandı
Türkiye şampiyonu albino çocuklar atletizmde uluslararası başarılara odaklandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ