KDC ordusundan yapılan açıklamaya göre, Doğu Afrika Topluluğu barış gücü içerisinde yer alan Ruandalı askerler güvenlik gerekçesiyle sınır dışı edildi ve Kongo topraklarını terk etti.

KDC ve Ruanda arasındaki gerginlikten ötürü barış gücü içerisinde sınırlı sayıda Ruanda askerinin olduğu biliniyor.

Ruanda ordusu, geçen hafta hava sahasını 3 kez ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ait savaş uçağını vurmuştu.

İki ülke birbirini suçluyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda saldırılar düzenleyen ve çoğu Tutsi etnik kökeninden olan 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek olmakla suçlanan Ruanda, hakkındaki iddiaları reddediyor.

Ruanda hükümeti ise KDC'yi Hutulardan ve soykırım öncesi Ruanda ordusu üyelerinden oluşan Ruanda'nın Kurtuluşu İçin Demokratik Güçler (FDLR) ve benzeri gruplara destek olmakla suçluyor.

Ülkenin doğusundaki istikrarsızlık nedeniyle binlerce kişi Ruanda'ya sığınırken, son aylarda Angola ve Kenya'daki barış görüşmelerinde mesafe alınmasına karşın gerginlik sürüyor.

Son olarak Doğu Afrika Topluluğu, M23'ün ilerleyişi sonrası Goma ve çevresine barış gücü askerleri konuşlandırmıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.