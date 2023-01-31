Aria Permana, dünyanın en şişman çocuğu rekoruna sahipti. Henüz 9 yaşındayken 196 kilogram ağırlındaydı.

Normal bir küvete veya duşa sığamadığı için evinin dışında özel olarak yapılmış küçük bir havuzda yıkanmak zorunda kaldı.

Normal kıyafetlere sığamadığı için etrafına bir Malaya peştemali sarıyordu.

[Barcoft Media]

Fazla kiloları nedeniyle ölümle burun buruna gelen Permana, sağlığı için mide küçültme ameliyatı oldu.

Ardından da kilo vermek için azimli bir egzersiz ve rejim programına başladı.

Üç yıl boyunca, vücut ağırlığının yarısından fazlasını kaybetti. 114 kilogram verdi.

Son hali, görenleri şaşkına çevirdi.

[Barcoft Media]

Permana, şimdi 16 yaşında ve sağlıklı kilosunu korumak istiyor.