Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, geçen hafta Kırgızistan-Tacikistan arasında çatışmaya neden olan Golovnoy su dağıtım şebekesini ve bu şebekenin güvenliğini sağlayan Bujum askeri kışlasını ziyaret etti.

Askerlere seslenen Caparov, devletin Silahlı Kuvvetlerine karşı tüm sosyal yükümlülüklerini yerine getireceğini ve mevcut sorunlarının çözümüne özel önem vermeye devam edeceğini vurguladı.

Şebeke modernize edilecek

Ziyaretin ardından Caparov, ilgili devlet organlarına su dağıtım şebekesini modernize etmeleri talimatını verdi.

Caparov, Kırgızistan-Tacikistan arasında yaşanan çatışmadan etkilenen sınır köyleri Maksat, Kulundu ve Orto-Boz'da incelemelerde bulundu ve bölge halkı ile bir araya geldi.

Kırgızistan – Tacikistan çatışması

Kırgızistan-Tacikistan sınırında 27 Nisan'da başlayan gerginlik 28 Nisan'da çatışmaya dönüşmüştü. 27 binden fazla kişinin tahliye edildiği Kırgızistan tarafında 183 kişi yaralanmış, 3'ü asker 36 kişi yaşamı yitirmişti.

Bölgede 120 ev, 84 kamu binası, 27 benzin istasyonu, 34 iş yeri hasar almış veya kullanılmaz hale gelmişti.

Tacikistan'da ise 9'u asker 19 kişi hayatını kaybetmiş, 88 kişinin yaralanmıştı. İki komşu ülke arasındaki çatışma 1 Mayıs'ta müzakere yoluyla durdurulmuştu.