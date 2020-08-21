Omsk Hastanesi Başhekimi Aleksandr Murahovskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, komada bulunan Navalnıy’ın durumunun daha iyi olduğunu kaydetti.

Başka hastaneye nakil için hastanın daha stabil olması gerektiğini vurgulayan Murahovskiy, Navalnıy’ın durumunun stabil olmadığına dikkati çekti.

Murahovskiy, hastaya koyulabilecek 5 olası teşhis üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, şimdilik bunların ne olduğunu söylemeyeceğini dile getirdi.

Araştırmaların devam ettiğini ifade eden Murahovskiy, “Ön teşhis koymak ve durumu açıklayabilmek için 2 güne daha ihtiyaç var.” dedi.

Almanya’dan bir ambulans uçak Omsk’a indi

Navalnıy’ın Basın Sözcüsü Kira Yarmış ise doktorların, Navalnıy’ın başka hastaneye nakli konusunda olumsuz görüşe vardığını aktardı.

Ayrıca Rus basınında, Navalnıy’ı götürmek üzere Almanya’dan bir ambulans uçağının Omsk’a indiği öne sürüldü.

Dün, Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Zehirlendi iddiası

"Toksik zehirlenme" şüphesiyle hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.