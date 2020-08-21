Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında risk gruplarının başında 65 yaş üstü insanlar ve kronik rahatsızlığı olanların geldiğini artık hepimiz biliyoruz. ABD'de bu yaş grubunun kaldığı huzurevlerinde ise koronavirüs vakaları yeniden endişe edici bir yükselişe geçti.

Son rapor, Amerikan Sağlık Hizmetleri Derneği ve Ulusal Destekli Yaşam Merkezinden (AHCA/NCAL) yayımlandı. Raporda, huzurevleri ve destekli yaşam tesislerindeki son duruma dikkat çekildi.

Dernek, ABD genelinde 14 binden fazla bakımevi ile bakım tesisini temsil ediyor ve yaklaşık 5 milyon kişiye bakım sağlıyor.

Veriler, huzurevlerindeki vaka sayısının mayıs sonundan bu yana istikrarlı bir şekilde azaldığını ancak bu kazanımların, genel nüfus arasındaki son vakalarla ortadan kalktığını gösteriyor.

Buna göre, önemli ölçüde düşen can kayıpları da son haftalarda yavaş yavaş artmaya başladı.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Raporda, ABD huzurevlerinde teyit edilen COVID-19 vaka sayısının 31 Mayıs'ta 9 bin 72 iken 21 Haziran'da 5 bin 468'e düştüğü aktarıldı. Bu sayının 19 Temmuz'a kadar ise 8 bin 628'e ulaştığına dikkat çekildi.

Salgın nedeniyle yüksek hastane ve yoğun bakım ünitesine yatış ile ölüm oranlarının yaşlı hastalarda en ciddi sonuçlara neden olduğunu ortaya koyan çalışmaları düşününce, bu sayılar daha da önemli hale geliyor.

Nitekim hastalık, bu yılın başlarında dünyanın dört bir yanındaki huzurevlerini ölüm merkezlerine çevirdi ve mayıs sonundaki toplam ABD ölümlerinin yüzde 34'ünü oluşturdu. Avrupa ülkelerinde ölüme terk edilmiş yaşlı insanların cesetleriyle karşılaşıldığı görüntülerine şahit olduk.

AHCA/NCAL, halk sağlığı yetkililerini, özellikle daha yüksek seviyede yeni COVID-19 vakalarının görüldüğü bölgelerde, bu evleri korumak için harekete geçmeye de çağırdı. Sağlık için ayrılacak fonun da büyük oranda bakımevlerine, buradaki yaşlılar ve onların bakıcılarına ayrılması talep edildi.