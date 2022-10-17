Ülkelerindeki içi karışıklıklar ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle Necocli kasabasına gelen 10 binden fazla göçmen, ABD'ye ulaşmak için Kolombiya Panama sınırını geçmek istiyor.

Yetkililer, kasabanın kapasitesinin çok üstünde bir nüfus yoğunluğuna ev sahipliği yaptığını belirterek, yetersiz beslenme ve sağlık koşulları nedeniyle durumun her geçen gün kötüleştiğine dikkati çekti.

Necocli temsilcisi Wilfredo Menco Zapata, basına yaptığı açıklamada, yetkililere yardım çağrısında bulunarak, "Şu anda ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Özel ihtiyaçları olan çok sayıda göçmen var, onlara gerekli yardım sağlanmıyor ve bu insanların çoğu çok tehlikeli koşullarda, yetersiz beslenme sorunları yaşıyor. Yiyecek, barınak ve çocuk bezi sıkıntısı had safhadadır." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 bin göçmenin Panama sınırını geçmek için iskelelerde beklediği kasabada, insanların çoğunluğunun plajlardaki çadırlarda kaldığı görülüyor.

Darien Boşluğu

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı bir doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.

Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.

Göçmenler, çeşitli tehlikelilerin yanı sıra insan kaçakçılarının tehditlerine rağmen önce Panama'ya, ardından Guatemala'ya oradan da Meksika'ya geçerek ABD'ye ulaşmayı hayal ediyor.