Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'daki iki trafik kazasında 25 kişi öldü
[Fotograf: TRT Haber]
Nijerya’nın Kaduna ve Bauchi eyaletlerinde meydana gelen iki trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kaduna Polis Vekili Garba Lawal, yaptığı açıklamada, Kaduna-Abuja kara yolunda yolcu taşıyan otobüsün bir araçla çarpıştığını belirtti.
Lawal, kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Ulusal Yol Güvenliği Bauchi Koordinatörü Yusuf Abdullahi, Bauchi eyaletine bağlı Alkaleri-Gombe kara yolunda minibüsün kamyonla çarpışması sonucunda 11 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını söyledi.
Yetkililer, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Etiketler: Trafik Kazası Nijerya
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