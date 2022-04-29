Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 10:49Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kolombiya'da zehirli köpük endişesi
Kolombiya'da atık maddeler nedeniyle Balsillas nehrinin bazı bölümleri köpükle kaplandı.
Yerel yönetim, köpüğün deterjan atıklarından kaynaklandığını duyurdu.
Bölge sakinleri ise, köpüğün yalnızca sabun menşeli olmadığından; kalıntılarının aşındırıcı etki oluşturduğundan şikayet etti.
Bölgedeki bir dükkan sahibi Luis Romero, köpükle birlikte oluşan kötü koku nedeniyle müşteri kaybettiklerini belirtti.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: Kolombiya
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