Olağanüstü Haller Bakanlığı, ülkenin en büyük gıda şirketlerinden birine ait sanayi parkında dün yerel saatle 17.20 sularında çıkan yangının bu sabah 08.24'te söndürüldüğünü açıkladı.

Yangında yaklaşık 5 bin metrekarelik üretim ve depo alanı kullanılamaz hale gelirken can kaybı olmadı.

Kullanılamaz hale gelen alanda plastik kutu fabrikası ile yağ depolarının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Azerbaycan Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.