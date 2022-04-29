Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakü yakınlarında sanayi parkında çıkan yangın 15 saatte söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarında Hacı Zeynalabdin kasabasındaki sanayi parkında dün akşam çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 15 saat süren müdahalesi sonucu kontrol söndürüldü.
Olağanüstü Haller Bakanlığı, ülkenin en büyük gıda şirketlerinden birine ait sanayi parkında dün yerel saatle 17.20 sularında çıkan yangının bu sabah 08.24'te söndürüldüğünü açıkladı.
Yangında yaklaşık 5 bin metrekarelik üretim ve depo alanı kullanılamaz hale gelirken can kaybı olmadı.
Kullanılamaz hale gelen alanda plastik kutu fabrikası ile yağ depolarının bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan Azerbaycan Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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