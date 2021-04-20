Devlet Başkanı Ivan Duque, salgında 3. dalganın etkili olduğunu söyledi.

Duque, "Bütün kentlerimizde yoğum bakım doluluk oranlarına bakılmaksızın 19 Nisan ila 3 Mayıs tarihlerinde 06.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" dedi.

Temel ihtiyaçların karşılanmasında bir kısıtlama olmayacağını dile getiren Duque, eve paket servisi hizmetlerinin de devam edeceğini söyledi.

Ülkede 4 milyona yakın kişi aşılandı

Öte yandan 17 Şubat'tan bu yana devam eden kitlesel aşı kampanyası kapsamında ülkede şimdiye kadar 4 milyona yakın kişiye aşı yapıldığı kaydedildi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da şimdiye kadar 2 milyon 667 bin 136 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 68 bin 748 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da Kovid-19 salgınında vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi üzerine 5 Nisan'da bazı kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.